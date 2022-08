Postepay, come pagare con smartphone e senza carta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non serve neanche più la carta da passare su Pos; ci pensa il cellulare ad autorizzare l’addebito della somma. Ecco di cosa si tratta Sono migliaia gli utenti che dispongono di una carta Postepay, la carta ricaricabile di Poste Italiane che in poco tempo ha conquistato la fiducia di una larghissima clientela, anche quella estranea L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non serve neanche più lada passare su Pos; ci pensa il cellulare ad autorizzare l’addebito della somma. Ecco di cosa si tratta Sono migliaia gli utenti che dispongono di una, laricaricabile di Poste Italiane che in poco tempo ha conquistato la fiducia di una larghissima clientela, anche quella estranea L'articolo proviene da Consumatore.com.

j_gufo : Ho fatto rifornimento al distributore automatico, dopo avere messo €50 è apparso il messaggio 'Tu abiti qui vicino,… - daru78 : RT @daru78: - zazoomblog : Postepay come pagare con smartphone e senza carta - #Postepay #pagare #smartphone #senza - T0NALISM0 : @andrea_mila10 @mayoraltitolare @Pirichello Non riesco ad abbonarmi, metto la carta e tutto confermo l’operazione m… - IryPixar : @_tuttobene_ Mai pagare uno sconosciuto con Postepay, sempre con PayPal così sei protetta e tutelata in caso di tru… -