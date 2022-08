Perchè Patrizia Reggiani fece uccidere il marito Maurizio Gucci: “Mi aveva lasciato per un’altra” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Patrizia Reggiani non esita nel parlare di “grande e vero amore. Siamo stati felici, nonostante la passione non viaggiasse di pari passo. Quando poi sono intervenuti i suoi amici è iniziata la rovina. Hanno fatto gruppo contro di me per isolarmi, non so il motivo”. Arriva poi la spiegazione di Patrizia Reggiani sul perché abbia fatto uccidere Maurizio Gucci, il 27 marzo 1995. “L’ho fatto per stizza. Chiedevo dal salumaio se conoscesse un sicario. Pensare che anni prima accadde lo stesso ad un conoscente di Maurizio. Questi venne ammazzato e noi due ne parlammo alle Isole Galapagos. Io gli dissi che mai sarei stata capace di fare una cosa del genere”. Da quel che risulta, la Reggiani ad un certo punto dovette fare i conti con una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)non esita nel parlare di “grande e vero amore. Siamo stati felici, nonostante la passione non viaggiasse di pari passo. Quando poi sono intervenuti i suoi amici è iniziata la rovina. Hanno fatto gruppo contro di me per isolarmi, non so il motivo”. Arriva poi la spiegazione disul perché abbia fatto, il 27 marzo 1995. “L’ho fatto per stizza. Chiedevo dal salumaio se conoscesse un sicario. Pensare che anni prima accadde lo stesso ad un conoscente di. Questi venne ammazzato e noi due ne parlammo alle Isole Galapagos. Io gli dissi che mai sarei stata capace di fare una cosa del genere”. Da quel che risulta, laad un certo punto dovette fare i conti con una ...

