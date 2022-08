Per Schroeder Putin vuole negoziare Peskov | ' Sì | ma nostre condizioni'

davegiramondo : Mi sembra chiaro per chi lavora questo pseudo politico - Blood4Opera : RT @il_Mitte: L'ispezione sconfesserebbe la versione di Gazprom, avallata da Schröder. #NordStream1 #turbina #siemensenergy #MülheimanderR… - SoniaLaVera : RT @Lukyluke311: Putin ?? ha detto a Schroeder che il #NordStream2 è pronto per l’uso ?????? - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Putin ?? ha detto a Schroeder che il #NordStream2 è pronto per l’uso ?????? - il_Mitte : L'ispezione sconfesserebbe la versione di Gazprom, avallata da Schröder. #NordStream1 #turbina #siemensenergy… -

- Mosca conferma: Russia pronta a soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, come annunciato dall'ex cancelliere tedescoche ha incontrato Putin. Peskov: 'Pronti, ma a nostre condizioni'. In viaggio verso il Libano il mercantile che trasporta il primo grano partito dall'Ucraina dall'inizio della guerra- Mosca conferma: Russia pronta a soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, come annunciato dall'ex cancelliere tedescoche ha incontrato Putin. Peskov: 'Pronti, ma a nostre condizioni'. In viaggio verso il Libano il mercantile che trasporta il primo grano partito dall'Ucraina dall'inizio della guerraMILANO (Reuters) - In tarda mattinata Piazza Affari scambia intorno alla parità, mantenendo un fare cauto per via delle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina e di segnali "hawkish" da parte di esponent ...Mosca conferma: Russia pronta a soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, come annunciato dall'ex cancelliere tedesco Schroeder che ha incontrato Putin. Peskov: "Pronti, ma a nostre condizioni". I ...