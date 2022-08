Napoli-Girona | infortunio per Politano | Condizioni e tempi di recupero

(Di mercoledì 3 agosto 2022)per Matteodirante l’amichevole, l’esterno azzurro costretto a chiedere il cambio. Non arrivano grandi notizie per Luciano Spalletti che dopo venti minuti di gioco ha dovuto rinunciare a Matteocausa. L’esterno romano ha sentito tirare dietro al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad uscire dal campo. Al suo posto l’ingresso del neoacquisto Kvaratskhelia.contro ilMatteo, nel giorno del suo 29° compleanno, era partito titolare in attacco contro ilin un tridente assieme a Hirving Lozano e Victor Osimhen. Al 20? della prima frazione di gioco, però, l’esterno destro azzurro ha accusato un problema ...

claudioruss : Lo chef Antonino Cannavacciuolo allo stadio Patini di Castel di Sangro per #Napoli-Girona - News24_it : Napoli, tris al Girona: Kvaratskhelia e Petagna trascinatori - Corriere dello Sport - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Il Napoli torna alla vittoria: battuto il Girona a Castel di Sangro… - HeadOfStocazzo : Noto con estremo stupore che il nostro Meret ha commesso nella partita Napoli-Girona un inconsueto errore. Noi cono… - napolimagazine : REPORT + PAGELLE - Amichevole a Castel di Sangro, Napoli-Girona 3-1 -

Vittoria convincente per gli azzurri a Castel di Sangro a 10 giorni dall'inizio del campionato. Un autogol di David Lopez nel primo tempo apre la sfida, con ilraggiunto da Castellanos nella ripresa. Spalletti rivoluziona così la squadra con i cambi e trova i gol della vittoria con Petagna e un rigore di Kvaratshkelia. Osimhen spreca molto sotto porta,...In una partita amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro ilha battuto per 3 - 1 gli spagnoli del, squadra neo promossa in Liga. Le marcature per gli azzurri sono state relizzate, nel primo tempo, al 27', da un autogol di David Lopez e nella ...MILANO (ITALPRESS) - Ci vorrà ancora un pò di tempo prima di salutare Alexis Sanchez, ormai con più di un piede fuori dall'Inter ma non ancora ufficialm ...NAPOLI: Meret 5,5, Di Lorenzo 6,5 (69' Zanoli 6), Rrahmani 6,5 (69' Ostigard 6), Kim 6 (69' Juan Jesus 6), Mario Rui 6 (69' Olivera 6), Anguissa 6 (69' Elmas 6), Lobotka 6 (69' Demme 6), Fabian Ruiz 6 ...