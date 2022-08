La mamma di Giulia e Alessia | «Un dolore immenso | erano ragazze responsabili»

TgrRai : RT @TgrRaiLazio: Per la prima volta parla Valeria D'Angeli. la mamma della bimba ferita da un trattore: 'Mia figlia sta bene, ringrazio tut… - infoitinterno : Tragedia di Castenaso, la mamma di Giulia e Alessia è tornata: “Un dolore immenso e tanti perché” - infoitinterno : Alessia e Giulia morte a Riccione, il dolore della mamma - TgrRaiLazio : Per la prima volta parla Valeria D'Angeli. la mamma della bimba ferita da un trattore: 'Mia figlia sta bene, ringra… - Carlino_Bologna : Giulia e Alessia morte sotto il treno a Riccione, lo strazio di mamma Tania -

...Salemi precisa: Amo i bambini, ma diamo tempo al tempo. Sono molto accomodante con loro, non so se riuscirei a essere severa come è stata miacon me, ma poi, visti i risultati, aveva ...Neppure ladi Alessia eriesce a darsi pace e a trovare delle risposte dopo la tragica morte delle sue ...I funerali delle due sorelle saranno aperti a tutti. La mamma è tornata dalla Romania. Il padre: «Non volevo che andassero in discoteca, poi ho ceduto» ...Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli e fa una divertente battuta su Chiara Ferragni dopo la vicenda degli accappatoi in hotel.