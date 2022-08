(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una festa nata negli anni ’70 dall’idea di un gruppo di ragazzi, quando erano altri tempi, la povertà era dilagante e i contesti di socialità e aggregazione comunitari veramente pochi. Quello che stupisce, è che invece di essere bandita e di suscitare una generale indignazione, edizione dopo edizione, ha ottenuto un successo crescente negli anni, fino ad acquistare fama internazionale. E ancora oggi, nel 2022, la “didi“ è praticata in Friuli Venezia Giulia, e come ogni 2 agosto, è al centro del cartellone della Festa degli uomini di Monteprato di Nimis, in provincia di Udine. Solo che questa volta hato undi critiche perché accusata di sessismo. La campagna online per cancellarla: anche Zaki contro Ad accendere il coro di polemiche, la foto della donna scelta ...

lauraboldrini : Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di ba… - Luce_news : La gara di mangiatrici di banane scatena un polverone: “È sessista e mortifica le donne” - LoveBellaria : RT @lauraboldrini: Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di banane… - serendipitaek : RT @Giulia_B: Petizione contro la gara di mangiatrici di banane: NO, se una vuole farsi umiliare in pubblico, che ne sai di quello che le p… - Sergio34858698 : RT @lauraboldrini: Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di banane… -

Alberto Dose spiega come è nata la 'Festa degli uomini' di Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, al centro delle polemiche in questi giorni per ladi 'di banane'. La '...Era ubriaca 5 volte oltre il limite A Nimis incoronate le vincitrici delladidi banane Condividi l'articoloLe polemiche non fermano la festa degli Uomini. L’evento tenuto nel piccolo comune di Monteprato di Nimis, in Friuli, ieri si è concluso con la consueta gara di “mangiatrici di banane”, nonostante il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...