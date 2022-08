Juve, Pogba non si opera: scelta la terapia conservativa, punta la Champions | Primapagina (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-02 23:35:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Era la notizia che tutto l’ambiente Juve aspettava per oggi: la decisione di Pogba sul suo intervento al menisco. Ebbene il francese ha deciso di non operarsi e di perseguire così una terapia conservativa. Dopo il consulto a Lione, Paul è già tornato a Torino dove si metterà al lavoro per riprendersi al meglio da un problema che di certo ne frena la stagione, quella del ritorno alla Juve. Ora lo aspetta un periodo di 5 settimane di programma conservativo. Si sottoporrà a 3 settimane di palestra-terapie-piscina e 2 di lavoro in campo differenziato. Potrebbe rientrare prima della sosta per le nazionali e mettere quindi nel mirino la Champions. Tutta ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-02 23:35:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Era la notizia che tutto l’ambienteaspettava per oggi: la decisione disul suo intervento al menisco. Ebbene il francese ha deciso di nonrsi e di perseguire così una. Dopo il consulto a Lione, Paul è già tornato a Torino dove si metterà al lavoro per riprendersi al meglio da un problema che di certo ne frena la stagione, quella del ritorno alla. Ora lo aspetta un periodo di 5 settimane di programma conservativo. Si sottoporrà a 3 settimane di palestra-terapie-piscina e 2 di lavoro in campo differenziato. Potrebbe rientrare prima della sosta per le nazionali e mettere quindi nel mirino la. Tutta ...

