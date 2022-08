CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Juve, assalto a #Mertens: la risposta a sorpresa dell'ex #Napoli - sportli26181512 : Juve, assalto a Mertens: la risposta a sorpresa dell'ex Napoli: Un'estate particolare, diversa, quella che sta vive… - cmdotcom : #Juve, assalto a #Mertens: la risposta a sorpresa dell'ex #Napoli - STnews365 : Juve, oltre al vice Vlahovic si cerca un esterno: torna di moda Kostic. Il punto sul mercato della Juventus, che se… - junews24com : Morata Juve, pianificato un nuovo assalto. Simeone risponde così -

Dalla Catalogna arrivano conferme sull'interessamento da parte della Juventus per Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona già in questa finestra di mercato. Secondo Mundo Deportivo ...Commenta per primo Mentre l'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel continua ad essere oggetto d'interesse della, pronta a mettere sul piatto i 15 milioni del valore del suo cartellino, Congerton e D'Amico si ributtano su El Shaarawy. L'arrivo di Pinamonti infatti non è più così scontato, anzi, con l'...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 3 agosto 2022.La Juventus potrebbe risolvere il mercato grazie all'aiuto del Barcellona; i bianconeri, oltre a Pjanic, sembrano su un altro obiettivo.