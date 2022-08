Il Congresso sfida Biden sull’atomica. E intanto gli arsenali crescono (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si accende la sfida tra Capitol hill e la Casa bianca sull’arsenale nucleare degli Stati Uniti. Attualmente le due camere del Parlamento Usa sono impegnate nei delicati passaggi intorno al disegno di legge annuale sulla politica di Difesa, e diversi membri del Congresso si sono schierati contro la proposta dell’amministrazione di Joe Biden di eliminare due investimenti su altrettanti programmi destinati alle armi nucleari in dotazione di Washington. La bomba a gravità L’esecutivo, infatti, vorrebbe ritirarne uno e ridurre i finanziamenti su un altro. Il primo programma attenzionato da Biden è il sistema B83, una “bomba a gravità” da un megatone, utilizzata per colpire obiettivi difficili a profondità elevate, come bunker o silos. Per ora l’intento della Casa bianca è bloccato dal National defense authorization act ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si accende latra Capitol hill e la Casa bianca sull’arsenale nucleare degli Stati Uniti. Attualmente le due camere del Parlamento Usa sono impegnate nei delicati passaggi intorno al disegno di legge annuale sulla politica di Difesa, e diversi membri delsi sono schierati contro la proposta dell’amministrazione di Joedi eliminare due investimenti su altrettanti programmi destinati alle armi nucleari in dotazione di Washington. La bomba a gravità L’esecutivo, infatti, vorrebbe ritirarne uno e ridurre i finanziamenti su un altro. Il primo programma attenzionato daè il sistema B83, una “bomba a gravità” da un megatone, utilizzata per colpire obiettivi difficili a profondità elevate, come bunker o silos. Per ora l’intento della Casa bianca è bloccato dal National defense authorization act ...

lacittanews : Si accende la sfida tra Capitol hill e la Casa bianca sull’arsenale nucleare degli Stati Uniti. Attualmente le due… - Nocavia2 : RT @byoblu: Si è svolto ieri a Roma il congresso nazionale di UCDL, Unione per le cure, i diritti e le libertà, dell'avvocato @AvvErich . '… - PIDIOTILADRINE1 : RT @byoblu: Si è svolto ieri a Roma il congresso nazionale di UCDL, Unione per le cure, i diritti e le libertà, dell'avvocato @AvvErich . '… - 8foctdr67 : RT @byoblu: Si è svolto ieri a Roma il congresso nazionale di UCDL, Unione per le cure, i diritti e le libertà, dell'avvocato @AvvErich . '… - Bluerose6898 : RT @byoblu: Si è svolto ieri a Roma il congresso nazionale di UCDL, Unione per le cure, i diritti e le libertà, dell'avvocato @AvvErich . '… -