Il centrodestra e la coerenza del programma nazionale. La lettura di Ippolito (Di mercoledì 3 agosto 2022) Soltanto ieri si è concluso l'accordo tra il Pd, Azione e +Europa, un'alleanza che completa quasi definitivamente il quadro delle proposte politiche dei partiti per le elezioni del 25 settembre. A questo punto la mappatura nazionale degli schieramenti appare quasi completamente ultimata. Il punto generale più rilevante, a ben considerare, è la valenza di un asse bipolare destra-sinistra, nel quale sono dominanti il Pd di Enrico Letta, da un lato, e FdI di Giorgia Meloni, dall'altro. Come abbiamo avuto modo di dire in articoli precedenti, a determinare questa situazione positiva e chiara di competizione è l'alleanza di centrodestra, con la centralità assunta al suo interno dalla destra, che conferisce ordine alla sua coalizione e conseguentemente a tutto il sistema. L'aspetto decisivo, in tal senso, è la capacità che i tre movimenti alternativi al ...

