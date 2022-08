I timori del segretario Pd di Bibbiano su Di Maio candidato: «Aspettiamo ancora le sue scuse: se viene qui, il problema è suo» – Il video (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Mai col partito di Bibbiano», diceva Luigi Di Maio nel 2019 quando era ancora capo politico del Movimento 5 Stelle e vicepremier. Oggi, però, da leader del nuovo Impegno civico per lui potrebbe aprirsi la strada di un’alleanza proprio con il Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo alcune voci, infatti, Letta gli avrebbe garantito un seggio sicuro in Emilia-Romagna. Forse nel Modenese, se non proprio a Bibbiano comunque a pochi chilometri dal Comune finito al centro dell’inchiesta “Angeli e demoni“. «L’imbarazzo non è nostro, ma semmai suo. Perché dovrà motivare la scelta su un cambio di linea non di poco conto», ha commentato il segretario del Pd a Bibbiano, Stefano Marazzi, all’Ansa: «Se si avverasse la sua candidatura col Pd, è un problema più suo che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Mai col partito di», diceva Luigi Dinel 2019 quando eracapo politico del Movimento 5 Stelle e vicepremier. Oggi, però, da leader del nuovo Impegno civico per lui potrebbe aprirsi la strada di un’alleanza proprio con il Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo alcune voci, infatti, Letta gli avrebbe garantito un seggio sicuro in Emilia-Romagna. Forse nel Modenese, se non proprio acomunque a pochi chilometri dal Comune finito al centro dell’inchiesta “Angeli e demoni“. «L’imbarazzo non è nostro, ma semmai suo. Perché dovrà motivare la scelta su un cambio di linea non di poco conto», ha commentato ildel Pd a, Stefano Marazzi, all’Ansa: «Se si avverasse la sua candidatura col Pd, è unpiù suo che ...

