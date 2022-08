“Ho portato Elena a morire in Svizzera”: Cappato si autodenuncia (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Ha diritto a suicidarsi anche chi non è attaccato alle macchine”. Ne è convinto e lo ribadisce con forza Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dopo essersi autodenunciato alle autorità per aver accompagnato in Svizzera Elena, una donna di 69 anni con un cancro terminale che ha chiesto assistenza per praticare il suicidio assistito. Cappato non è nuovo a iniziative di questo tipo ed è quindi perfettamente consapevole del rischio giudiziario che corre in Italia. Potrebbe essere condannato a 12 anni di carcere, ma spera in un iter simile a quello che lo ha portato all’assoluzione per il celebre caso di Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, che è servito da “motore” per il successivo intervento della Consulta che ha riconosciuto, a certe condizioni, il diritto all’aiuto al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Ha diritto a suicidarsi anche chi non è attaccato alle macchine”. Ne è convinto e lo ribadisce con forza Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dopo essersito alle autorità per aver accompagnato in, una donna di 69 anni con un cancro terminale che ha chiesto assistenza per praticare il suicidio assistito.non è nuovo a iniziative di questo tipo ed è quindi perfettamente consapevole del rischio giudiziario che corre in Italia. Potrebbe essere condannato a 12 anni di carcere, ma spera in un iter simile a quello che lo haall’assoluzione per il celebre caso di Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, che è servito da “motore” per il successivo intervento della Consulta che ha riconosciuto, a certe condizioni, il diritto all’aiuto al ...

___setmefree : RT @Lu_SoWhat_: Marco Cappato che si autodenuncia per aver portato la signora Elena in Svizzera Lui portatore sano di libertà Marco Cappa… - Lu_SoWhat_ : Marco Cappato che si autodenuncia per aver portato la signora Elena in Svizzera Lui portatore sano di libertà Marco Cappato PER ME è così - GustavoSetti7 : RT @ilgiornale: 'Mi autodenuncio per l'aiuto che ho fornito alla signora Elena, che ha scelto di interrompere le proprie sofferenze. In #Sv… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: 'Mi autodenuncio per l'aiuto che ho fornito alla signora Elena, che ha scelto di interrompere le proprie sofferenze. In #Sv… - ilgiornale : 'Mi autodenuncio per l'aiuto che ho fornito alla signora Elena, che ha scelto di interrompere le proprie sofferenze… -