Elezioni | Salvini | sì a lista ministri | operazione trasparenza

(Di mercoledì 3 agosto 2022) "Io al Viminale? Per rispetto degli italiani non mi vedo da nessuna parte però l'ordine pubblico, la lotta alla mafia, all'immigrazione clandestina sono dei temi su cui la Lega ha già dimostrato che ...

La7tv : #inonda 'Rigovernerebbe con Salvini' la domanda di @mariannaaprile e la risposta di @GiuseppeConteIT - LaVeritaWeb : Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazz… - InOndaLa7 : 'Governare di nuovo con Salvini? ...' La risposta dell'ex Premier Conte a #InOnda - carmen_distaso : RT @colvieux: Ho una domanda da cittadina: ad elezioni avvenute, se ad @EnricoLetta servisse un’alleanza con @GiuseppeConteIT per scongiura… - tg2000it : ????#Elezioni #Letta incontra la #SinistraItaliana e i #verdi ??Torna #Berlusconi con un video #3agosto… -

Sulla questione relativa alla presentazione della lista dei ministri prima del votoè sicuro: "Credo che sia un'operazione di serietà e di trasparenza per chi va a votare. Sono convinto che ...Matteo: "Il piano è un'ulteriore mazzata"."Io al Viminale Per rispetto degli italiani non mi vedo da nessuna parte però l'ordine pubblico, la lotta alla mafia, all'immigrazione clandestina sono dei temi su cui la Lega ha già dimostrato che v ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni: accordo Letta-Calenda. Tensione con Verdi e Si. DIRETTA ...