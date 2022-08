Consumi, in giugno deciso calo degli acquisti delle famiglie a causa dei rincari. Comprati il 3,8% in meno di prodotti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si riducono gli acquisti delle famiglie italiane alle prese con i forti rincari dovuti all’inflazione. Lo scorso giugno la quantità di prodotti venduti è diminuita del 3,8% rispetto al giugno del 2021 e dell’ 1,8% nel confronto con lo scorso maggio. Nel mese di giugno l’inflazione italiana si collocava all’8%. Il contestuale aumento dei prezzi ha fatto si che la spesa delle famiglie su base annua salisse comunque dell’1,4%. I consumatori hanno privilegiato la grande distribuzione, dove i prezzi sono solitamente più contenuti e le offerte più frequente, a danno dei piccoli negozi. Gli incassi di supermercati ed hard discount sono saliti del 4,6% su giugno 2021, quelli dei negozi sono scesi dello 0,9%. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si riducono gliitaliane alle prese con i fortidovuti all’inflazione. Lo scorsola quantità divenduti è diminuita del 3,8% rispetto aldel 2021 e dell’ 1,8% nel confronto con lo scorso maggio. Nel mese dil’inflazione italiana si collocava all’8%. Il contestuale aumento dei prezzi ha fatto si che la spesasu base annua salisse comunque dell’1,4%. I consumatori hanno privilegiato la grande distribuzione, dove i prezzi sono solitamente più contenuti e le offerte più frequente, a danno dei piccoli negozi. Gli incassi di supermercati ed hard discount sono saliti del 4,6% su2021, quelli dei negozi sono scesi dello 0,9%. ...

