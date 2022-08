Con i coltelli a bordo dell’auto | denunciati dalla Polizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due giovani napoletani sono statiperchè, durante un controllo notturno a Piscinola, a Napoli, sono stati trovati in possesso died altri arnesi. In particolare, i due – di 16 e 24 anni, con precedenti – avevano duea serramanico con le lame rispettivamente di 6 e 7 centimetri, una mazza da baseball e una chiave curva a tubo della lunghezza di 21 centimetri. Sono stati entrambiper porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

