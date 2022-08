Coltelli e mazze in centro a Firenze: la polizia scova gli stranieri del video choc (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rintracciati dalla polizia gli stranieri ritenuti responsabili del video con Coltelli e mazze diffuso sui social. Nelle perquisizioni trovati anche 5mila euro in contanti e droga Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rintracciati dallagliritenuti responsabili delcondiffuso sui social. Nelle perquisizioni trovati anche 5mila euro in contanti e droga

venti4ore : Coltelli e mazze in centro a Firenze la polizia scova gli stranieri del video choc - venti4ore : Firenze, in centro con coltelli e mazze da baseball i video su TikTok che preoccupano i residenti - rep_firenze : Coltelli e mazze in mano si sono ripresi in un video nel centro di Firenze - corrierefirenze : Rintracciate tre persone che avrebbero partecipato alla rissa all’arco di San Pierino - dwd171 : RT @mattinodinapoli: Napoli, coltelli e mazze da baseball in auto: fermati tre ragazzini -