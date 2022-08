Clizia Incorvaia confessione su Signorini, padrino di suo figlio: che ha detto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Clizia Incorvaia ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del battesimo di suo figlio Gabriele, che si è tenuto qualche giorno fa. La donna è intervenuta soprattutto in merito al fatto che il padrino del piccolo fosse Alfonso Signorini. La protagonista ha ammesso di essere rimasta spiazzata che il conduttore avesse accettato questo importante incarico. Ad ogni modo, vediamo cosa ha rivelato. Le confessioni di Clizia Incorvaia su Alfonso Signorini, padrino di suo figlio Come tutti i fan sapranno, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco celebrato il battesimo del piccolo Gabriele. Per l’occasione, i due hanno scelto di affidare ad Alfonso Signorini il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del battesimo di suoGabriele, che si è tenuto qualche giorno fa. La donna è intervenuta soprattutto in merito al fatto che ildel piccolo fosse Alfonso. La protagonista ha ammesso di essere rimasta spiazzata che il conduttore avesse accettato questo importante incarico. Ad ogni modo, vediamo cosa ha rivelato. Le confessioni disu Alfonsodi suoCome tutti i fan sapranno,e Paolo Ciavarro hanno da poco celebrato il battesimo del piccolo Gabriele. Per l’occasione, i due hanno scelto di affidare ad Alfonsoil ...

IsaeChia : #GfVip 4, Alfonso Signorini padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lei rivela: “Mi ha colpito che… - infoitcultura : Clizia Incorvaia cambia acconciatura, i fan non ci stanno: 'Stavi meglio prima' - zazoomblog : Clizia Incorvaia la sua sensualità al quadrato Gli scatti con la sorella sono da cardiopalma - #Clizia #Incorvaia… - ParliamoDiNews : Battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, tutte le curiosità sull`evento: menù e bomboniere - Velv… - ParliamoDiNews : Clizia Incorvaia, come si è conciata al battesimo del figlio: anche il noto padrino aveva un look insolito #clizia… -