Ciclismo, Filippo Ganna rinnova con l’Ineos Grenadiers fino al 2027 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Team Ineos Grenadiers è “entusiasta di confermare che Filippo Ganna ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con la squadra. Il due voltge campione del Mondo a cronometro ha firmato un prolungamento di quattro anni fino alla fine del 2027, con l’atleta e squadra impegnati a inseguire insieme più successi e obiettivi ambiziosi“. Ganna è diventato il miglior cronoman del mondo da quando ha firmato con la squadra nel 2019. Dopo 21 vittorie e una medaglia d’oro olimpica, l’azzurro è ottimista in vista del futuro: “È emozionante far parte di questa squadra, non ultimo il modo in cui ci avviciniamo agli obiettivi e la quantità di impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature. Tutto si basa sull’obiettivo di farci andare più veloci. Che si tratti del Performance ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Team Ineosè “entusiasta di confermare cheha firmato un nuovo contratto a lungo termine con la squadra. Il due voltge campione del Mondo a cronometro ha firmato un prolungamento di quattro annialla fine del, con l’atleta e squadra impegnati a inseguire insieme più successi e obiettivi ambiziosi“.è diventato il miglior cronoman del mondo da quando ha firmato con la squadra nel 2019. Dopo 21 vittorie e una medaglia d’oro olimpica, l’azzurro è ottimista in vista del futuro: “È emozionante far parte di questa squadra, non ultimo il modo in cui ci avviciniamo agli obiettivi e la quantità di impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature. Tutto si basa sull’obiettivo di farci andare più veloci. Che si tratti del Performance ...

