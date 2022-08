Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non lo ricordo con me a trattare fino alla alba…” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Silvio Berlusconi ha diffuso un videomessaggio sui social per invitare gli elettori a scegliere Forza Italia alle urne il 25 settembre. E per convincerli l’ex premier si attribuisce anche il merito di aver ottenuto i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Pnrr per ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dalla pandemia” dice. Il filmato, oltre a scatenare l’ironia sui social, ha dato il via anche alla polemica politica.” Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Silvioha diffuso un videomessaggio sui social per invitare gli elettori a scegliere Forza Italia alle urne il 25 settembre. E per convincerli l’ex premier sianche ildi averdel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, queiche io hoin Europa per il nostroper ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dpandemia” dice. Il filmato, oltre a scatenare l’ironia sui social, ha dato il via anchepolemica politica.” Forse la memoria mi inganna, ma non...

davidemonge : RT @fattoquotidiano: Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non lo ricordo con m… - CalifanoRosy : RT @fattoquotidiano: Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non lo ricordo con m… - fattoquotidiano : Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non lo ricordo co… - MarioCutini : Berlusconi è l'uomo più bugiardo del mondo,non è la prima volta che si attribuisce meriti non suoi. Ricordando i su… - Franco27709244 : @lucianonobili @ItaliaViva @forza_italia La destra è bugiarda per natura, non è la prima volta che Berlusconi si at… -