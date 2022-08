Apertura straordinaria dell’ufficio passaporti

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il termine del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative restrizioni ha determinato nelle persone una rinnovata voglia di movimento non solo all’interno del territorio nazionale ma anche verso destinazioni estere, fattore quest’ultimo che ha comportato un consistente aumento delle richieste di passaporto. Per soddisfare le esigenze dell’utenza, gli Ufficidella Questura e dei Commissariati Distaccati P.S. di Martina Franca, Grottaglie e Manduria hanno messo in campo un notevole sforzo organizzativo, ulteriormente implementato dalla predisposizione, per SABATO 6 AGOSTO p.v., di una giornata di– OPEN DAY – dei suddetti uffici, che si strutturerà secondo le seguenti modalità: Ufficiodella Questura – orario mattutino 09.00/13.00 orario pomeridiano ...