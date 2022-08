(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Bocciata dalla maggioranza Pd la mozione dellache chiedeva con l’assestamento di bilancio di inserire investimenti destinati alla ristrutturazione dei dueromani, ponte Marconi e Muratella. Ancora una volta l’ipocrisia dellee delle moine ha travolto senza scrupolo alcuno la civiltà e il dovere di rispettare le leggi, i diritti deglie il loro benessere“. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere capitolino Fabrizioe Cecilia Di, responsabile romana dellaper il benessere degli, commentando quanto accaduto in Assemblea Capitolina. “Bene l’istituzione del garante degli, ma non basta se l’del Campidoglio su questo tema è pari a ...

italiaserait : Animali – Santori, Di Fede (Lega): “Nessun investimento sui canili, da sinistra molte chiacchiere e impegno zero” - marziamaggi : @CarloCalenda @pdnetwork Guardi, da ambientalista e animalista di certo non voteró la sua lista, visto il poco risp… -

Italia Sera

E ancora più incredibile è il palleggio di responsabilità messo in campo dai responsabili della struttura e della ditta incaricata del trasporto degli", riassume. A Roma continuano le ...... rispondendo in aula all'interrogazione del consigliere della Lega, Fabrizio. La riunione ... In zona rossa, la attività per il momento non prevederanno l'abbattimento di questi" ... Animali – Santori, Di Fede (Lega): “Nessun investimento sui canili, da sinistra molte chiacchie...