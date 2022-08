WWE: Ascolti pazzeschi per il Raw di Triple H, non erano così alti dall’inizio della pandemia (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a SummerSlam, per quanto riguarda i dati sugli Ascolti, ha fatto registrare un totale di 2.230.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.61 (796.000 spettatori). Ritorno all’epoca pre-Covid Si tratta del più alto indice di ascolto per “Raw” quest’anno e anche del più alto indice di ascolto che lo show ha registrato dal 16 marzo 2020, il primo episodio durante la pandemia COVID-19. Sostanzialmente era dall’inizio della pandemia che Raw non totalizzava Ascolti così alti. Un dato impressionante, che viene bene espresso anche dall’aumento del 17% degli spettatori totali rispetto alla ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata che è stata quella successiva a SummerSlam, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 2.230.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.61 (796.000 spettatori). Ritorno all’epoca pre-Covid Si tratta del più alto indice di ascolto per “Raw” quest’anno e anche del più alto indice di ascolto che lo show ha registrato dal 16 marzo 2020, il primo episodio durante laCOVID-19. Sostanzialmente erache Raw non totalizzava. Un dato impressionante, che viene bene espresso anche dall’aumento del 17% degli spettatori totali rispetto alla ...

