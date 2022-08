Vaiolo scimmie, in Italia 505 casi confermati: 4 sono donne (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – sono 505 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie in Italia, 26 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 2 agosto. I casi collegati a viaggi all’estero sono 149 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nella casistica tricolore risultano ora 4 donne (501 sono uomini). La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia che ne segnala 232, seguita da Lazio (104), Emilia Romagna (57), Veneto (33), Piemonte (18) e Toscana (17). Dopo la prima infezione rilevata in Sardegna, scendono a 5 le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) –505 ididellein, 26 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 2 agosto. Icollegati a viaggi all’estero149 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nellastica tricolore risultano ora 4(501uomini). La regione con il più alto numero diresta la Lombardia che ne segnala 232, seguita da Lazio (104), Emilia Romagna (57), Veneto (33), Piemonte (18) e Toscana (17). Dopo la prima infezione rilevata in Sardegna, scendono a 5 le ...

