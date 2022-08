Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022)dailynews radiogiornale martedì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale gli Stati Uniti hanno ucciso Lidl via caida ayman al-zawahiri in quella è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall’uscita del paese un anno fa ad Auri è stato ucciso con un drone nel corso di un’operazione condotta dall’aci a Kabul talebani hanno condannato l’operazione Allora avviso in contratto con gli accordi di do a zavari una delle menti degli attacchi del 11 settembre aveva assunto le redini dell’organizzazione terroristica nel 2011 dopo l’uccisione di Osama Bin Laden da mia speranza che questa azione consente alle famiglie delle vittime dell’undici settembre di voltare pagina detto ha Joe biden parlando dal balcone della Blue Room della Casa Bianca si terrà oggi alle 11 alla camera l’incontro decisivo tra letta e Calenda sulle Anzi per le elezioni del 25 ...