Ucciso con un drone il leader di Al Qaeda Al Zawahiri Biden | Giustizia è fatta

(Di martedì 2 agosto 2022) Su di lui pendeva una taglia da 25 milioni di dollari. Ildi Al, Ayman al-è statoin un attacco americano compiuto con undalla Cia a Kabul, in Afghanistan, undici anni dopo la morte di Osama Bin Laden. A colpire ildi Al Qaida sono stati due missili Hellfire" hanno confermato dalla Casa Bianca. ", era uno dei responsabili dell'11 settembre" ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joeparlando alla Nazione.ha seguito il raid dalla Casa Bianca, dove si trova in isolamento a causa di una ricaduta per il covid. Secondo un rapporto dell'Onu, fino al giugno del 2021 al-si nascondeva in una località di confine tra ...