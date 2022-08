Sonia Bruganelli, gela su Soleil Sorge: “presto scoprirete il…” (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle scorse ore è venuto fuori il vero rapporto di Sonia Bruganelli con la concorrente del Grande Fratello. Ecco che cosa è stato scoperto. L’opinionista si è messa a nudo attraverso i canali social. Scopriamo che cosa ha rivelato. Sonia-Bruganelli-Altranotizia-(Fonte: Google)Sonia Bruganelli, sollecitata dalle domande del pubblico ha deciso di sbottonarsi e ha confessato che legame c’è davvero tra lei e una delle vippone del reality show di Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli, tutta la verità su lei e la famosa Vippona Sonia Bruganelli, scrittrice, personaggio televisivo amatissimo, conduttrice ed opinionista tv, è ormai una delle donne dello showbiz italiano più gettonate e più seguite dai ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle scorse ore è venuto fuori il vero rapporto dicon la concorrente del Grande Fratello. Ecco che cosa è stato scoperto. L’opinionista si è messa a nudo attraverso i canali social. Scopriamo che cosa ha rivelato.-Altranotizia-(Fonte: Google), sollecitata dalle domande del pubblico ha deciso di sbottonarsi e ha confessato che legame c’è davvero tra lei e una delle vippone del reality show di Alfonso Signorini., tutta la verità su lei e la famosa Vippona, scrittrice, personaggio televisivo amatissimo, conduttrice ed opinionista tv, è ormai una delle donne dello showbiz italiano più gettonate e più seguite dai ...

ParliamoDiNews : GF Vip, Ennesima frecciatona di Sonia Bruganelli all`ex opinionista Adriana Volpe - Il Vicolo delle News #ennesima… - Marilenapas : RT @fanpage: Ad un fan che le ha chiesto se fosse ancora amica di Flora Canto, Sonia Bruganelli ha confessato di non vederla più: “Le cose… - ParliamoDiNews : GF Vip, Sonia Bruganelli spiega i motivi del suo ritorno e non risparmia una stoccata a Adriana Volpe | MondoTV 24… - 361_magazine : - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ad un fan che le ha chiesto se fosse ancora amica di Flora Canto, Sonia Bruganelli ha confessato di non vederla più: “Le cose… -