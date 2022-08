Solo il confronto permette di crescere e migliorarsi (Di martedì 2 agosto 2022) “Cercare di rimanere uniti pur nella diversità delle posizioni”. È questo il messaggio che Paul Renda, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di AsSolombarda, ha lanciato a margine della cena estiva che proprio il gruppo Giovani di AsSolombarda ha organizzato insieme a Confindustria Lombardia lo scorso 18 luglio. “Proprio in questo momento di forte disgregazione a livello istituzionale e sociale è importante ricercare il dialogo e il confronto. – ha sottolineato Renda – Vedere il mondo di un unico colore, infatti, non consente di trovare un punto di incontro, quando invece sappiamo bene che confrontarsi col prossimo vuol dire, oggi più che mai, confrontarsi col mondo, aprirsi, essere maggiormente propensi alla mediazione. Ritengo questo un aspetto molto importante per la nostra generazione, il cui futuro si prospetta quanto mai ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 2 agosto 2022) “Cercare di rimanere uniti pur nella diversità delle posizioni”. È questo il messaggio che Paul Renda, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Asmbarda, ha lanciato a margine della cena estiva che proprio il gruppo Giovani di Asmbarda ha organizzato insieme a Confindustria Lombardia lo scorso 18 luglio. “Proprio in questo momento di forte disgregazione a livello istituzionale e sociale è importante ricercare il dialogo e il. – ha sottolineato Renda – Vedere il mondo di un unico colore, infatti, non consente di trovare un punto di incontro, quando invece sappiamo bene che confrontarsi col prossimo vuol dire, oggi più che mai, confrontarsi col mondo, aprirsi, essere maggiormente propensi alla mediazione. Ritengo questo un aspetto molto importante per la nostra generazione, il cui futuro si prospetta quanto mai ...

