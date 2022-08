Serie B, le trattative di giornata: non si ferma il Como, un colpo per il Pisa! Nuovo centravanti per Inzaghi (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo lo scoppiettante inizio di settimana, con l'arrivo al Como di Cesc Fabregas, il mercato di Serie B non si ferma. Così come continua... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo lo scoppiettante inizio di settimana, con l'arrivo aldi Cesc Fabregas, il mercato diB non si. Così come continua...

iscorers : Serie B, le trattative di giornata: non si ferma il Como, un colpo per il Pisa! Nuovo centravanti per Inzaghi | Pri… - sportli26181512 : Serie B, le trattative di giornata: non si ferma il Como, un colpo per il Pisa! Nuovo centravanti per Inzaghi: Dopo… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: non si ferma il #Como, un colpo per il #Pisa! Nuovo centravanti per #Inzaghi - zazoomblog : LIVE Calciomercato Serie A: acquisti-cessioni UFFICIALI e trattative - #Calciomercato #Serie - PianetaMilan : #LIVE #Calciomercato @SerieA: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative - #Calcio #SerieA #SerieATIM #transfers -