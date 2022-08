Sanniti | arriva la riconferma di De Vita | “Pronti a dare il massimo”

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Umberto de, classe 2000, ha esordito lo scorso anno con la maglia deiFive Soccer. Partito in punta di piedi, pian piano, soprattutto con l’avvicendamento in panchina, si è inserito senza problemi nel gruppo, chiudendo alla grande e diventando uno dei perni della squadra. E’ con lo stesso spirito ed entusiasmo che ha accettato laper il nuovo campionato. Nonostante la giovane età, nonostante sia al primo vero campionato tra i “grandi” in serie C2, ha dimostrato grandi potenzialità, serietà e cuore. Una garanzia per iFive Soccer, considerando la volontà di di voler continuare a crescere con questa maglia. – Ciao Umberto eccoti qui dopo lacoiFive Soccer. Hai esordito lo scorso anno, quale è il ...

Il resto del calcio

Una richiesta cheugualmente dopo le rassicurazioni fatte dall'azienda di mobilità circa il ...(tra l'altro con fondi pubblici e quindi con risorse provenienti dai contribuenti) e dall'...Benevento . Chiusura di mercato super per i cinghiali. La società della famiglia Zullo completa il roster e mette a disposizione di Coach Parrillo ...in prestito per un anno. Siciliano di ... Rinforzo under per il Saviano, arriva dal Sannio un nuovo estremo difensore La conferma, più che scontata, del patriarca Umberto Del Basso De Caro. Il veto, altrettanto prevedibile, a ipotetiche alleanze con l'odiatissimo Clemente Mastella. E ...«Sono l'ultimo rappresentante della gloriosa Democrazia Cristiana ancora in campo, a difesa del Sud e delle aree interne». Clemente Mastella si sente ancora protagonista della ...