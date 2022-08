Roma-Bologna, ora si lavora ai dettagli per Shomurodov (Di martedì 2 agosto 2022) Bologna e Roma sono ancora al lavoro per trovare la quadra sulla trattativa che dovrebbe portare Eldor Shomurodov sotto le due torri. La differenza... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022)sono ancora al lavoro per trovare la quadra sulla trattativa che dovrebbe portare Eldorsotto le due torri. La differenza...

marcoconterio : ?????? Domani giornata chiave anche in ottica Andrea Belotti alla #Roma: domani incontro tra l'entourage di Eldor Shom… - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, per #Shomurodov della #Roma c'è la concorrenza di #Torino e #Wolves: i dettagli - marcoconterio : ?? ???? La #Roma ha raggiunto l'intesa totale con Andrea Belotti su ingaggio e durata. Pronta la luce verde ma prima d… - sportli26181512 : Roma-Bologna, ora si lavora ai dettagli per Shomurodov: Bologna e Roma sono ancora al lavoro per trovare la quadra… - TV7Benevento : Strage Bologna: Meloni, 'ferita aperta per tutta la nazione' - -