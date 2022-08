Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto chi c’era prima di Silvia Toffanin? Ecco chi è l’ex (Di martedì 2 agosto 2022) Pier Silvio Berlusconi è uno degli uomini più influenti del mondo degli affari e dello showbiz in generale Proprio lui gestisce le redini di casa Mediaset, al fianco del suo fedelissimo team. Ma oltre ad essere spesso al centro dell’attenzione per il suo ruolo, spesso l’imprenditore finisce sotto i riflettori anche per la sua vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 agosto 2022)è uno degli uomini più influenti del mondo degli affari e dello showbiz in generale Proprio lui gestisce le redini di casa Mediaset, al fianco del suo fedelissimo team. Ma oltre ad essere spesso al centro dell’attenzione per il suo ruolo, spesso l’imprenditore finisce sotto i riflettori anche per la sua vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

EzioC66 : @pier_falasca 'maestra, maestra mi ha dato una spinta...' ancora devo capire cosa centrava Renzi col PD, bha! forse… - Valentina882022 : Pier Silvio Berlusconi apprezza tanto la bravura di Soleil. Non avevo dubbi su questo, sa fare tutto ?? - Valentina882022 : Altranotizia: Pier Silvio Berlusconi, ha occhi solo per la bellissima del Gf: altro che Silvia Toffanin. - Stefani89725024 : @SalazarYulia Ma è strano lavora a medias e Pier Silvio non è di sinistra ?????? - zazoomblog : Pier Silvio Berlusconi ha occhi solo per la bellissima del Gf: altro che Silvia Toffanin - #Silvio #Berlusconi… -