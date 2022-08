Piantare alberi fa bene al pianeta (e alla reputazione) (Di martedì 2 agosto 2022) Treedom, la piattaforma con sede a Firenze che permette di Piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia, ha vinto il premio The Best For The World Award, premio annuale che viene consegnato alle aziende che soddisfano i più elevati standard responsabilità e sostenibilità - come riconoscimento alle BCorps più performanti in termini di impatto aziendale in tutto il mondo. Per aggiudicarsi il premio, ogni azienda deve ottenere punteggi verificati in cinque aree di impatto: comunità, clienti, ambiente, governance e lavoratori. Treedom, la prima BCorp certificata in Italia, ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, quindi, come una delle aziende più performanti per la governance aziendale con un impatto diffuso sulle persone e sul pianeta. La sua missione di «rendere il pianeta più verde» è vissuta ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) Treedom, la piattaforma con sede a Firenze che permette die regalarea distanza e seguire online la loro storia, ha vinto il premio The Best For The World Award, premio annuale che viene consegnato alle aziende che soddisfano i più elevati standard responsabilità e sostenibilità - come riconoscimento alle BCorps più performanti in termini di impatto aziendale in tutto il mondo. Per aggiudicarsi il premio, ogni azienda deve ottenere punteggi verificati in cinque aree di impatto: comunità, clienti, ambiente, governance e lavoratori. Treedom, la prima BCorp certificata in Italia, ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, quindi, come una delle aziende più performanti per la governance aziendale con un impatto diffuso sulle persone e sul. La sua missione di «rendere ilpiù verde» è vissuta ...

fraversion : lo scorso dicembre a Torino è crollata una gru e sono morti tre operai. Per ricordarli, la Circoscrizione propone d… - CarloCalenda : Ma siete proprio molto spaventati. Invece di spararle grosse iniziate a piantare il milione di alberi, vi regalo io… - DarioNardella : Attenzione ?? #Berlusconi per la campagna elettorale ha lanciato la grande idea di piantare un milione di alberi…c… - Nazzacorino : Salve il pianeta soffre la guerra continua come pure l’inquinamento atmosferico armi più soldi per una guerra che n… - VanniCallegaro : @MatteoF1989 @LegaSalvini Non faccia finta di non sapere..il presidente Berlusconi ha spiegato bene che basta sempl… -