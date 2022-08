Paura sull'aliscafo per Ischia: lo scontro col molo, ferita anche una neonata (Di martedì 2 agosto 2022) Il natante aveva da poco mollato gli ormeggi ma, per un’avaria al timone, si è scontrato con la banchina generando panico tra i passeggeri Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Il natante aveva da poco mollato gli ormeggi ma, per un’avaria al timone, si è scontrato con la banchina generando panico tra i passeggeri

GreenMbutterfly : @inpuntadicaos @scorpiondag Hai assolutamente ragione, è soprattutto non permettere alla paura o all'orgoglio di vi… - Sir_Bianchi : @AdamBeneve mi trattiene la paura ad affacciarmi sull'abisso dell'imbecillità umana. - M_RitaCordeschi : Vivere di fede non significa cercare strategie per sopravvivere. Gesù, davanti alla paura che ci assale, ci insegn… - primogiornale : Attimi di paura ieri sera sull'autostrada del Brennero per l'incendio di un Tir che trasportava fieno. Le fiamme so… - italianprometeo : @ZioKlint Certo anche se le commissioni parlamentari di inchiesta in questo sistema potente che si basa sull omertà… -