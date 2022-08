Napoli-Raspadori, il Sassuolo apre alla cessione: spunta la cifra richiesta! (Di martedì 2 agosto 2022) Continua la trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’obiettivo della società partenopea è di trovare un accordo quanto prima, per regalare il gioiellino neroverde a Spalletti senza aspettare le eventuali cessioni di Zielinski o Fabian Ruiz. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il giocatore gradirebbe vestire la maglia azzurra la prossima stagione ma c’è da tener d’occhio anche la Juventus, che si è inserita nelle ultime ore. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)La formula per chiudere A far chiarezza sulla trattativa ci ha pensato Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ai microfoni del TG2 dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nella notte di ieri c’è stato un contatto telefonico tra Carnevali e l’agente del giocatore. La sua funzione è di fare da intermediario per conto del presidente ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Continua la trattativa tra iled ilper Giacomo. L’obiettivo della società partenopea è di trovare un accordo quanto prima, per regalare il gioiellino neroverde a Spalletti senza aspettare le eventuali cessioni di Zielinski o Fabian Ruiz. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il giocatore gradirebbe vestire la maglia azzurra la prossima stagione ma c’è da tener d’occhio anche la Juventus, che si è inserita nelle ultime ore. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)La formula per chiudere A far chiarezza sulla trattativa ci ha pensato Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ai microfoni del TG2 dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nella notte di ieri c’è stato un contatto telefonico tra Carnevali e l’agente del giocatore. La sua funzione è di fare da intermediario per conto del presidente ...

