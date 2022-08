vivereitalia : L'identikit dell'amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato - TV7Benevento : L'identikit dell'amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato - - fisco24_info : L'identikit dell'amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato: (Adnkronos) - Uomo di 49 anni, con un titolo di st… - italiaserait : L’identikit dell’amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato - LocalPage3 : L'identikit dell'amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato -

Adnkronos

Uomo di 49 anni, con un titolo di studio che in rari casi supera il diploma e con alle spalle un lavoro da impiegato o imprenditore. Questo l''amministratore locale italiano medio emerso da un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali per Adnkronos, basata su dati del Viminale aggiornati al 27 luglio 2022. Le elezioni ...... proprio sul fronte, ha utilizzato il plexiglass per ottenere un serbatoioacqua più piccolo, ... l'della creatura che sta conquistando i nostri mari di Marta Musso Come dobbiamo ... L'identikit dell'amministratore locale: uomo, 49enne, diplomato (Adnkronos/Labitalia) - Uomo di 49 anni, con un titolo di studio che in rari casi supera il diploma e con alle spalle un lavoro da impiegato ...L'identikit dell'agente immobiliare triestino è la seconda puntata della piccola serie settimanale di anteprime dal libro “Casa mia, casa mia" ...