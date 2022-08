(Di martedì 2 agosto 2022) La sondaggista fa il puntosituazione in vista delle elezioni politiche. I giochi non sono ancora fatti e tutto si deciderà al ritorno dalle vacanze. Decisivo il 40% degli elettori che hanno ancora dubbi

La profezia della Ghisleri sul voto: cosa succederà a settembre La sondaggista fa il punto della situazione in vista delle elezioni politiche. I giochi non sono ancora fatti e tutto si deciderà al ritorno dalle vacanze. Decisivo il 40% degli elettori che hanno anc ...