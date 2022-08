La presenza di Al Zawahiri in Afghanistan non agevolava chi voleva risollevarne l’economia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Era toccato in precedenza ad Obama annunciare la morte di Osama bin Laden, poi a Trump quella del leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi e ora è toccato al presidente Biden annunciare la morte di Al, un uomo che ha segnato la storia di Al Qaeda. Inizialmente figura di riferimento della Jihad islamica egiziana, in seguito il medico egiziano con Osama bin Laden ha orchestrato diversi attentati terroristici. Fu accusato di essere uno dei registi degli attacchi nel 1998 alle ambasciate Usa in Kenya e Tanzania. Dal 2011 aveva preso le redini di Al Qaeda. Alnegli anni ha fornito una guida strategica alla rete di organizzazioni ampiamente diffusa di Al-Qaeda. Il medico egiziano era una delle poche persone rimaste in grado di fungere da collante per tenere insieme la rete terroristica. Ora che è morto, dovremmo aspettarci che Al-Qaeda ...