Juve, oggi il consulto a Lione per Pogba (Di martedì 2 agosto 2022) Giornata decisiva per la Juve per capire il da farsi con l'infortunio di Paul Pogba: il francese è a Lione per la diagnosi Giornata di consulti in casa Juve per chiarire l'entità dell'infortunio di Pogba e, di conseguenza, i relativi tempi di recupero del centrocampista francese. Come riportato da Tuttosport, oggi il francese sarà a Lione per un consulto medico. La sensazione, stando a quanto dicono gli esperti, è che in questi casi sia difficile evitare uno dei due interventi chirurgici (meniscectomia e sutura meniscale). L'articolo proviene da Calcio News 24.

