Juliette Binoche versione camionista e Morgan Freeman nel trailer di Paradise Highway (Di martedì 2 agosto 2022) Juliette Binoche è una camionista dal buon cuore che collabora con l'agente dell'FBI Morgan Freeman nel trailer di Paradise Highway, thriller che verrà presentato in anteprima a Locarno 2022. La diva francese Juliette Binoche si lancia in una sfida attoriale inedita interpretando una camionista nel thriller Paradise Highway, che verrà presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2022 al via domani nella sezione Piazza Grande. Come svela il trailer del film, l'attrice è affiancata da Morgan Freeman. Alla soglia dei 60anni, l'attrice premio Oscar Juliette Binoche interpreta una ...

