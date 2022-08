Israele cattura leader Jihad, massima allerta con Gaza (Di martedì 2 agosto 2022) Bassam a - Saadi, il leader della Jihad islamica in Cisgiordania, è stato catturato la scorsa notte a Jenin (Cisgiordania) dopo un prolungato scontro a fuoco con miliziani palestinesi, uno dei quali è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Bassam a - Saadi, ildellaislamica in Cisgiordania, è statoto la scorsa notte a Jenin (Cisgiordania) dopo un prolungato scontro a fuoco con miliziani palestinesi, uno dei quali è ...

Israele cattura leader Jihad, massima allerta con Gaza

Israele ha elevato lo stato di allerta nell'area vicina alla Striscia. Diverse arterie sono state chiuse al traffico, un tratto della ferrovia è stato bloccato.

Google fornisce a Israele un'intelligenza artificiale avanzata per aumentare il potere di sorveglianza

Le capacità di apprendimento automatico fornite a Israele da Google potrebbero facilmente aumentare ... L'app cattura le foto dei volti dei palestinesi e le abbina a un ampio database di immagini, ...

Bassam a-Saadi, il leader della Jihad islamica in Cisgiordania, è stato catturato la scorsa notte a Jenin (Cisgiordania) dopo un prolungato scontro a fuoco con miliziani palestinesi, uno dei quali è r ...