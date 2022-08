Inter, Di Marco: “Skriniar deve rimanere” (Di martedì 2 agosto 2022) Inter DI Marco- I Nerazzurri continuano la loro preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro col pallone per gli uomini di Inzaghi, dopo una piccola attivazione muscolare. Federico Di Marco, esterno sinistro dell’Inter è stato Intervistato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Ha parlato di vari argomenti tra cui: il ritorno di Romelu Lukaku e la probabile cessione di Skriniar. Ecco di seguito, le parole dell’ex Verona: Su Romelu Lukaku: “Romelu è un attaccante importante che è contento di essere tornato in un gruppo sano, bello e divertente. Tutti noi sappiamo e conosciamo il ragazzo che è: ha voglia di lavorare, è forte e speriamo che ci dia una mano insieme agli altri attaccanti che abbiamo. Mi ha ringraziato dopo l’assist? Adesso conta poco… L’importante è ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)DI- I Nerazzurri continuano la loro preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro col pallone per gli uomini di Inzaghi, dopo una piccola attivazione muscolare. Federico Di, esterno sinistro dell’è statovistato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Ha parlato di vari argomenti tra cui: il ritorno di Romelu Lukaku e la probabile cessione di. Ecco di seguito, le parole dell’ex Verona: Su Romelu Lukaku: “Romelu è un attaccante importante che è contento di essere tornato in un gruppo sano, bello e divertente. Tutti noi sappiamo e conosciamo il ragazzo che è: ha voglia di lavorare, è forte e speriamo che ci dia una mano insieme agli altri attaccanti che abbiamo. Mi ha ringraziato dopo l’assist? Adesso conta poco… L’importante è ...

