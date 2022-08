Infermiere pediatrico – Protocollo d’intesa FNOPI- SIPINF per lo sviluppo della professione (Di martedì 2 agosto 2022) Tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell’adolescente di ogni cultura ed etnia difendendone i diritti nella società secondo le linee guida del Ministero della Salute. Per farlo è necessaria un’informazione completa su tematiche che riguardano il diritto alla salute e i corretti stili di vita in ambito pediatrico anche in condizioni di cronicità, sia in ospedale che nella comunità e questo si raggiunge anche attraverso la ricerca, la formazione, lo sviluppo professionale e l’aggiornamento scientifico in campo infermieristico pediatrico. Per ottenere questi risultati la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e la Società italiana di pediatria infermieristica (SIPINF) hanno sottoscritto oggi un Protocollo ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) Tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell’adolescente di ogni cultura ed etnia difendendone i diritti nella società secondo le linee guida del MinisteroSalute. Per farlo è necessaria un’informazione completa su tematiche che riguardano il diritto alla salute e i corretti stili di vita in ambitoanche in condizioni di cronicità, sia in ospedale che nella comunità e questo si raggiunge anche attraverso la ricerca, la formazione, loprofessionale e l’aggiornamento scientifico in campo infermieristico. Per ottenere questi risultati la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche () e la Società italiana di pediatria infermieristica () hanno sottoscritto oggi un...

