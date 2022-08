I Simpson avevano previsto anche il divorzio tra Totti e Ilary Blasi (Di martedì 2 agosto 2022) Totti e Ilary in versione cartoon ve li immaginate? Una sfrecciata a bordo di un auto rosa a Springfield, una birra da Boe, un panino da Krusty e un donut da Abu. Avete capito di chi stiamo parlando? Esatto: la famiglia Simpson nel 2006 ha ospitato per un episodio Francesco Totti e Ilary Blasi. (L’episodio in Italia è visibile su Disney Plus). Siamo alla puntata 22 della stagione 17 dal titolo “Marge e Homer fanno un gioco di coppia”. I protagonisti sono Buck Mitchell e Tabitha Vixx. Il primo, doppiato da Francesco Totti, è giocatore della squadra di baseball della città. La seconda, doppiata invece da Ilary Blasi, è una showgirl provocante e ammiccante. Homer e Marge, sposati con 3 figli proprio come la coppia in questione, cercano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)in versione cartoon ve li immaginate? Una sfrecciata a bordo di un auto rosa a Springfield, una birra da Boe, un panino da Krusty e un donut da Abu. Avete capito di chi stiamo parlando? Esatto: la famiglianel 2006 ha ospitato per un episodio Francesco. (L’episodio in Italia è visibile su Disney Plus). Siamo alla puntata 22 della stagione 17 dal titolo “Marge e Homer fanno un gioco di coppia”. I protagonisti sono Buck Mitchell e Tabitha Vixx. Il primo, doppiato da Francesco, è giocatore della squadra di baseball della città. La seconda, doppiata invece da, è una showgirl provocante e ammiccante. Homer e Marge, sposati con 3 figli proprio come la coppia in questione, cercano di ...

FQMagazineit : I Simpson avevano previsto anche il divorzio tra Totti e Ilary Blasi - EnricoFaraboll1 : Ognuno di noi probabilmente almeno una volta ha visto dei post in cui i Simpson avevano previsto uno degli eventi f… - lunaticgoodlove : Vorrei far notare che le vignette del 2015 avevano previsto tutto altro che Simpson - LucaChierici : @SimoPillon i #Simpson avevano previsto #Pillon - infoitcultura : Totti e Ilary: I Simpson lo avevano predetto in tempi insospettabili -