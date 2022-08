Gli italiani premiano la tecnologia 4xe di Jeep (Di martedì 2 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Continua il successo della tecnologia 4xe: i SUV Jeep Plug-In Hybrid dominano anche a luglio il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ottenendo una quota del 20,6% nel comparto “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Questo risultato è coerente con la leadership nel full year 2021, confermata nel primo semestre 2022 con una quota costantemente più alta del 15% in ognuno dei primi sei mesi di quest’anno, e con picchi superiori al 22%. Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto e il più venduto nel suo segmento considerando anche le propulsioni termiche – e dell’icona Wrangler 4xe. E presto la gamma si arricchirà ulteriormente con l’arrivo della nuova ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Continua il successo della4xe: i SUVPlug-In Hybrid dominano anche a luglio il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ottenendo una quota del 20,6% nel comparto “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Questo risultato è coerente con la leadership nel full year 2021, confermata nel primo semestre 2022 con una quota costantemente più alta del 15% in ognuno dei primi sei mesi di quest’anno, e con picchi superiori al 22%. Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto e il più venduto nel suo segmento considerando anche le propulsioni termiche – e dell’icona Wrangler 4xe. E presto la gamma si arricchirà ulteriormente con l’arrivo della nuova ...

