Dopo il furto la beffa | Nel campo rom la polizia non poteva fare nulla

(Di martedì 2 agosto 2022) L'emblematica testimonianza di un cittadino derubato. Con un gps aveva localizzato la refurtiva all'interno di unrom, ma non c'è statoda: troppo rischioso addentrarsi

Yazid_gd : @AlexBazzaro Dopo Quota100 e il furto peggiore della storia della storia Repubblicana, dovreste solo tacere. Redist… - MondinoUmberto : @GiovanniPaglia Tassare una somma seppur cospicua dopo che la stessa è già stata tassata non è giustizia ne espropr… - tribuna_treviso : Blitz di notte e colpi d’arma contro il camper della coppia: tre anni e quattro mesi di carcere per Fabrizio Rizzar… - albereIli : @cravatteverdi amo ti prego il furto più grande dopo il grammy dato a billie invece che a lana - _spaziotempo_ : @crissxbusch Il sorriso di Manuel durante la videochiamata e quello di Simone dopo il furto dell'auto>>>> -

Le indagini avevano consentito di attribuirgli la responsabilità di un altro, commesso nello ...essersi rifiutato di aprire il cancello, costringendo i poliziotti a scavalcarlo, ha opposto ...La sentenza, arrivata il 20 luglio scorsola decisione del giudice Lorenzo Audisio, stabilisce ... Ex ministro Pagliarini,a Milano/ "Agenti hanno mandato me a recuperare roba" La decisione ...L'emblematica testimonianza di un cittadino derubato. Con un gps aveva localizzato la refurtiva all'interno di un campo rom, ma non c'è stato nulla da fare: troppo rischioso addentrarsi ...Prosegue l'operazione "Un'Estate Sicura", l’attività di contrasto al crimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza guidato dal vicequestore Bruno Pagani ...