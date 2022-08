fisco24_info : Cdp: utile netto semestre +9% a 1,5 miliardi: Nuove operazioni per 4 miliardi a sostegno delle imprese - AgeeiPress : @GruppoCDP , cresce l’utile netto grazie a Eni. Oltre 1 mld per le imprese colpite dal contesto geopolitico ed ener… - Giornaleditalia : CDP, utile netto primo semestre 2022 a 1,5 mld (+9%), risorse per 11,5 mld (11,6 mld 1H2021) -

...attivo disi attesta a 411 miliardi , in lieve riduzione rispetto al dato di fine 2021 (413 miliardi), con uno stock di crediti in crescita a 116 miliardi (114 miliardi a fine 2021). L'...Nel primo semestre del 2022 il gruppoha conseguito unnetto consolidato di oltre 3,7 miliardi di euro (1,4 miliardi nel primo semestre 2021). L'incremento, si legge in una nota, e' riconducibile in gran parte al risultato di ... CDP: utile consolidato 1° semestre 3,7 miliardi, attivati investimenti per 28,5 miliardi Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato la relazione finanziaria ...Un 2022 in positivo per CDP Spa, con l'Utile netto a circa 1,5 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al primo semestre 2021. Il dato è emerso dall ...