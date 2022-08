Allegri ha scelto l’esterno offensivo: ecco quando si può chiudere (Di martedì 2 agosto 2022) Chiesa e Di Maria non bastano; la Juventus ha bisogno di un altro esterno offensivo e la società sembra aver scelto il rinforzo per Allegri. Raspadori e Morata con entrambi ad avere una caratteristica fondamentale; possono giocare anche da prima punta. Allegri, però, sembra volere più un esterno per il proprio reparto offensivo; Chiesa (all’inizio non potrà essere al massimo della forma) e Di Maria non possono bastare. La Juventus ha bisogno di un nuovo innesto e, stando ad alcune indiscrezioni, la società sembra essere tornata forte su Kostic. Andiamo a vedere quali sono i margini della trattativa. LaPressel’esterno classe 1992 ha disputato una buonissima stagione con l’Eintracht Francoforte ed ha avuto il merito di alzare l’Europa League vincendo in finale contro i Rangers. Parliamo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Chiesa e Di Maria non bastano; la Juventus ha bisogno di un altro esternoe la società sembra averil rinforzo per. Raspadori e Morata con entrambi ad avere una caratteristica fondamentale; possono giocare anche da prima punta., però, sembra volere più un esterno per il proprio reparto; Chiesa (all’inizio non potrà essere al massimo della forma) e Di Maria non possono bastare. La Juventus ha bisogno di un nuovo innesto e, stando ad alcune indiscrezioni, la società sembra essere tornata forte su Kostic. Andiamo a vedere quali sono i margini della trattativa. LaPresseclasse 1992 ha disputato una buonissima stagione con l’Eintracht Francoforte ed ha avuto il merito di alzare l’Europa League vincendo in finale contro i Rangers. Parliamo ...

