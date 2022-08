Ultime Notizie – Cinecittà, incendio agli studios: distrutta ‘Firenze rinascimentale’ (Di lunedì 1 agosto 2022) Un incendio è divampato all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà dieci minuti prima delle 16. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme e proteggendo le strutture non ancora interessate dal fuoco. distrutta la scenografia di ‘Firenze rinascimentale‘. Non risultano feriti o intossicati al momento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Unè divampato all’interno degli studi cinematografici didieci minuti prima delle 16. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme e proteggendo le strutture non ancora interessate dal fuoco.la scenografia dirinascimentale‘. Non risultano feriti o intossicati al momento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - AnsaSardegna : Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola. Assente nelle ultime amichevoli, pronto a tornare in campo #ANSA - Milannews24_com : Slitta l'arrivo di #DeKetelaere - fisco24_info : Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola: Assente nelle ultime amichevoli, pronto a tornare in campo -