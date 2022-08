Ucraina, parte dal porto di Odessa la prima nave carica di grano (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo carico di grano ucraino lascia il porto di Odessa con un accordo volto ad alleviare una crisi alimentare globale in seguito all'invasione russa in Ucraina. La nave trasporta 26 mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo carico diucraino lascia ildicon un accordo volto ad alleviare una crisi alimentare globale in seguito all'invasione russa in. Latrasporta 26 mila ...

_Nico_Piro_ : Su #guerra #pace e democrazia in ???? intervista a @EcoCircolareCom 'Facciamo parte della NATO ma l’atlantismo non è… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Gli accordi per il grano firmati oggi a Istanbul da parte dell’Ucraina, della Russia, della Turc… - Agenzia_Ansa : Telefonata tra Usa e Russia. Il segretario di Stato Blinken ha detto al ministro russo Lavrov che il mondo non ric… - mariosalis : RT @Gianl1974: Intelligence britannica: non essendo riuscita a raggiungere una svolta decisiva, la Russia sta adeguando il suo piano di att… - Giorgio19693 : @v2Dark mbeh putin a voi piace più di renzi, lo appoggiate sperate che distrugga ed invada ucraina e l'europa. poi… -