Serie C, UFFICIALE: il belga Vandeputte dal Vicenza al Catanzaro (Di lunedì 1 agosto 2022) In Serie C il Vicenza comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Catanzaro il centrocampista belga Jari Vandeputte, classe 1996. Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) InC ilcomunica di aver ceduto a titolo definitivo alil centrocampistaJari, classe 1996.

